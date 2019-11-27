В Воронеже задержали сбытчика героина, который находился в федеральном розыске

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Воронежские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина находился в федеральном розыске. Об этом
Выяснилось, что 23-летний мужчина через «тайники-закладки» распространял героин. Сотрудники уголовного розыска поймали мужчину в Тульской области. Ранее его уже не раз судили за имущественные преступления. Его заключили под стражу.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.