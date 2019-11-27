В Воронеже начали проверку после жалоб водителей Центрального автовокзала

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Фото: Pixabay.com
В Воронеже следователи начали проверку после жалоб водителей Центрального автовокзала. Об этом во вторник, 26 ноября,
В интернете появилась информация, что сотрудник автовокзала требует от водителей деньги, угрожая оставить их без работы.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в следкоме.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.