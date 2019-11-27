В Воронеже мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронеже на улице Остужева ограбили пенсионерку. Об этом
Инцидент произошел 25 ноября в 15:00 в лесу. Мужчина заметил 67-летнюю местную жительницу. Он подбежал к ней и выхватил из рук сумку, в которой был телефон и четыре тысячи рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.
Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался 33-летний мужчина. Его задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Также установлена причастность местного жителя к другим похожим преступлениям.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Скопинском районе появилась спортплощадка
|
cледующая новость →Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.