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19:12, 27 ноября 2019 84
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В Воронеже четвероклассник заболел менингитом

В Воронеже четвероклассник заболел менингитом

В Воронеже четвероклассник из лицея заболел менингитом, пишет «Комсомольская правда».

Из-за заболевшего школу закрыли на карантин до 6 декабря. Однако одноклассники мальчика по-прежнему ходят на уроки.

«Дети, как и прежде, учатся в одном кабинете, к ним приходит один учитель. Одно это снижает риск распространения заболевания. Карантин строгий: даже в туалет и в столовую ребята ходят только в сопровождении учителя, следящего, чтобы в это время в данных местах никого из других классов не было. Регулярно приходит медсестра, проверяющая состояние детей. Признаков новых аналогичных заболеваний ни у кого из ребят нет, — сообщили в мэрии.


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