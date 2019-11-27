В Воронеже четвероклассник заболел менингитом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронеже четвероклассник из лицея заболел менингитом, пишет «
Из-за заболевшего школу закрыли на карантин до 6 декабря. Однако одноклассники мальчика по-прежнему ходят на уроки.
«Дети, как и прежде, учатся в одном кабинете, к ним приходит один учитель. Одно это снижает риск распространения заболевания. Карантин строгий: даже в туалет и в столовую ребята ходят только в сопровождении учителя, следящего, чтобы в это время в данных местах никого из других классов не было. Регулярно приходит медсестра, проверяющая состояние детей. Признаков новых аналогичных заболеваний ни у кого из ребят нет, — сообщили в мэрии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежца осудят за стрельбу из игрушечного пистолета в шашлычной
|
cледующая новость →В Спасском районе дом и баня сгорели до фундаментов
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.