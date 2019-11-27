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В Спасском районе дом и баня сгорели до фундаментов,
Инцидент произошел в селе Большие Лупяжи во вторник, 26 ноября. Также известно, что огонь заметил житель села и позвонил пожарным,
В результате деревянный дом, площадью почти 100 квадратных метров и баня сгорели полностью. Хозяев построек последний раз видели на даче пару месяцев назад.
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