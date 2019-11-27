В Скопинском районе появилась спортплощадка

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В среду, 27 ноября, в селе Успенское Скопинского района открыли спортплощадку,
Ее открыли в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Посещать комплекс можно в любое время, отмечается в сообщении.
На спортплощадке оборудовали гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажёры, шведские стенки. Они предназначены, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями.
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