В Рыбновском районе столкнулись «Тойота» и «Хендэ»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 26 ноября, в Рыбновском районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло в 19:00 на 171-м километре трассы М-5, сообщила
По предварительной информации, 52-летний рязанец на Toyota Highlander врезался в Hyundai Solaris под управлением 25-летнего жителя области.
В результате 30-летняя пассажирка Hyundai обращалась в больницу с травмами. Автомобили получили механические повреждения.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.