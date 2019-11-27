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Фото: Издательство «Пресса»
В Дядькове из-за пожара без дома осталась большая семья. Об этом
В сообщении говорится, что на участке находились два дома. Один из них пожарным удалось спастись, второй сгорел полностью.
Известно, что в доме жила семья с дочерью и двумя внуками — 6 и 11 лет. Люди во время ЧП не пострадали.
Также отмечается, что администрация района решает вопрос об оказании помощи погорельцам.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский рассказал, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.