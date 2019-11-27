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11:32, 27 ноября 2019 226
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В Рязани завершился четвертый фестиваль «Свидания на Театральной»

В Рязани завершился четвертый фестиваль «Свидания на Театральной»

В Рязани прошел четвертый фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В нем поучаствовали десять трупп из Рязани, Москвы, Мытищ, Кинешмы, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Мюнстера.

Театральные постановки оценивали постановки критики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Лучшим спектаклем фестиваля они признали постановку «Снегурочка» Кинешемского драматического театра имени Островского.

Награды также получили художник-постановщик спектакля Ася Скорик и композиторы Алина Бурнаевская и Александр Огарев.

Другие награды распределились следующим образом:

  • «Лучший актерский дуэт» — Александра Галимова и Дмитрия Керна за исполнение ролей Онегина и Ленского в спектакле «ОNЕГИН» Омского областного ТЮЗа имени 20-летия Ленинского Комсомола;
  • «Лучший актерский ансамбль» — трио Людмилы Лобановой, Фарита Халяпова и Игоря Калагина в спектакле «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть рано» Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ»;
  • «Лучшая роль второго плана» — Андрея Блажилина за роль Гусева в спектакле «Валентин и Валентина» Рязанского театра драмы.

Также жюри наградили художника по свету Херменгильт Эрих Фитц (Hermenegild Erich Fietz) за лучшую работу по свету в постановке «Гайзенберг» из Мюнстерского театра Вольфанг Борхерт (Wolfgang Borchert Theater).


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