В Рязани завершился четвертый фестиваль «Свидания на Театральной»

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В Рязани прошел четвертый фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В нем поучаствовали десять трупп из Рязани, Москвы, Мытищ, Кинешмы, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Мюнстера.
Театральные постановки оценивали постановки критики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Лучшим спектаклем фестиваля они признали постановку «Снегурочка» Кинешемского драматического театра имени Островского.
Награды также получили художник-постановщик спектакля Ася Скорик и композиторы Алина Бурнаевская и Александр Огарев.
Другие награды распределились следующим образом:
Также жюри наградили художника по свету Херменгильт Эрих Фитц (Hermenegild Erich Fietz) за лучшую работу по свету в постановке «Гайзенберг» из Мюнстерского театра Вольфанг Борхерт (Wolfgang Borchert Theater).
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.