В Рязани открыли дилерский центр Митсубиши

В субботу, 23 ноября, на Куйбышевском шоссе открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors на базе площадки « Регион62 ». Сюда пришли больше сотни рязанцев.

Как рассказал журналистам гендиректор автосалона Олег Ховрах, бренд представлен в России более тридцати лет. По его словам, в Рязани, как и во всей стране, любят автомобили этой марки, так как здесь, как и везде, «специфическое состояние дорог со всеми вытекающими последствиями».

«В стране много любителей Mitsubishi. Нашим отличием является максимальная адаптация к российским условиям. Изучив рынок, мы поняли, что доля присутствия Mitsubishi в Рязани ниже среднего показателя по стране, поэтому приняли решение открыть дилерский центр здесь, чтобы все любители марки могли покупать и обслуживать свои автомобили», — подчеркнул Ховрах.

Новый дилерский центр имеет площадь более тысячи квадратных метров. Удобный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда, представленный в Рязани: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200, которые обладают рядом преимуществ перед конкурентами: большой салон, максимальная безопасность, надежность в использовании.

По словам директора департамента развития и маркетинга Максима Сюзева, рязанцы могут приобрести автомобиль в дилерском центре на площадке «Регион 62» на особых условиях — в кредит под 0,1%, что по современным условиям равносильно рассрочке. Оформление документов происходит прямо в салоне, это сэкономит время клиента.

Кроме того, на презентации показали внедорожник лимитированной серии модели по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы» — Pajero Sport Terminator Dark Fate. Он выпускается только в черном цвете и оснащен темными литыми дисками. Также из видимых отличий автомобиль имеет расширенные колесные арки и эксклюзивные накладки на бамперы.

На базе дилерского центра кроме презентационной площадки для клиентов оборудованы восемь постов техобслуживания, которые могут обслужить около 850 автомобилей в месяц. Как отметил технический директор группы компаний «Регион 62» Алексей Кузин, клиенты дилерского центра получают сертифицированную гарантированную техническую поддержку своих автомобилей.

«В нашем сервис-центре могут проводиться все работы, начиная от ремонта двигателя и коробки передач до вытягивания вмятин и перекраски автомобиля. А также здесь оборудована химчистка. 12 сотрудников, которые регулярно повышают свое мастерство, работают на новейшем оборудовании, соответствующем всем стандартам компании», — сказал Кузин.

Справка

Mitsubishi Motors Corporation — это международная автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония), которая является одним из ведущих производителей кроссоверов, пикапов, электромобилей и автомобилей с гибридным приводом plug-in. С момента выпуска первого автомобиля прошло более ста лет. В России, Казахстане и Белоруссии корпорацию представляет эксклюзивный дистрибьютор — ООО «ММС Рус». В сентябре 2010 года под Калугой открылся завод, на котором производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).