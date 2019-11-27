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В Рязани мусоровозы не смогли проехать во дворы из-за припаркованных машин, об этом
На снимках видно, как автомобили блокируют проезд к контейнерной площадке.
«По вине одного автолюбителя, бросившего машину там, где ему удобно, блокируется проезд к контейнерной площадке. Мусор вывезти нельзя и страдает весь двор», — отметили в сообщении.
Также «Эко-Пронск» обратился к управляющим компаниям с просьбой взять на контроль этоn вопрос.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.