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В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитой пенсионеркой в Рязани. Об этом сообщили на
ДТП произошло 11 ноября 2017 года около 7:30 рядом с домом №6 корпус 1 по улице Шабулина.
57-летний водитель автомобиля Ford Transit сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В результате ДТП пенсионерку доставили в медицинское учреждение.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту аварии, попросили обращаться по телефону: 29-97-56 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.