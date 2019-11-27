В Горроще на рязанца напал случайный собутыльник

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В Горроще на 38-летнего рязанца напал случайный собутыльник. Об этом сообщила
Потерпевший рассказал, что они с новым знакомым решили «побеседовать за бутылкой крепкого алкогольного напитка». После того, как спиртное закончилось, злоумышленник ударил мужчину, сорвал с его шеи золотую цепочку и скрылся.
Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 29-летний рязанец, которого уже судили за кражу, грабеж и угон.
Подозреваемого задержали, у него обнаружили банковскую карту на чужое имя. Оказалось, что ее мужчина украл у 70-летнего пенсионера. «Рецидивист случайно встретил нетрезвого пожилого человека на улице и, поприветствовав его рукопожатием, незаметно вытащил из кармана банковскую карту», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на кражу.
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