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13:39, 27 ноября 2019 558
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В Горроще на рязанца напал случайный собутыльник

В Горроще на рязанца напал случайный собутыльник

В Горроще на 38-летнего рязанца напал случайный собутыльник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший рассказал, что они с новым знакомым решили «побеседовать за бутылкой крепкого алкогольного напитка». После того, как спиртное закончилось, злоумышленник ударил мужчину, сорвал с его шеи золотую цепочку и скрылся.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 29-летний рязанец, которого уже судили за кражу, грабеж и угон.

Подозреваемого задержали, у него обнаружили банковскую карту на чужое имя. Оказалось, что ее мужчина украл у 70-летнего пенсионера. «Рецидивист случайно встретил нетрезвого пожилого человека на улице и, поприветствовав его рукопожатием, незаметно вытащил из кармана банковскую карту», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на кражу.


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