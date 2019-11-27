В Доминикане опрокинулся автобус с российскими туристами

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В Доминикане опрокинулся автбус, в котором ехали 39 российских туристов. Об этом передает
Автобус столкнулся с грузовиком, который выехал перед ним на дорогу и перевернулся.
Никто не погиб, несколько человек в тяжелом состоянии госпитализированы. Одна из пострадавших лишилась рук.
По данным местных медиков, не менее 15 россиян в критическом состоянии. Среди раненых есть дети. Большинство из пострадавших — москвичи.
Часть людей доставили вертолетами в столичную больницу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.