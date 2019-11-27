В четверг в Рязанской области потеплеет до +2 градусов

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В четверг, 28 ноября, в Рязанской области потеплеет до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градусов.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.