Участок Михайловского шоссе превратился в каток из-за мойки самообслуживания

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Участок Михайловского шоссе залило водой, стекающей от мойки самообслуживания. Об этом сообщили подписчики группы «
Водителей призвали быть аккуратнее. «В районе перекрестка на Военных Автомобилистов с мойки самообслуживания вода вытекает на дорогу, одну полосу перегородили, в следствие чего вечером 26 ноября образовалась приличная пробка», — написал автор поста.
Пользователи Instagram также пожаловались на коллапс из-за замерзшей воды на дороге.
«Стоит все от михайловского поста! Спасибо, ребят, спасибо!» — возмутился автор видео, опубликованного в
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Мойка самообслуживания. Михайловское шоссе!!! Коллапс @meromanov #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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