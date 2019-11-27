Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» рассказали рязанским школьникам об энергосбережении и электробезопасности

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» встретились с пятиклассниками рязанской школы №8 в библиотеке имени Горького. Они провели обучающее занятие в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
Около 50 учеников узнали о жизненно важных правилах электробезопасности.
Им рассказали о применении энергоэффективных технологий в быту, напомнили, что каждый человек в повседневной жизни может вносить свой вклад в дело рационального использования энергоресурсов. Для этого необходимо придерживаться простых правил: например, менять лампы накаливания на энергосберегающие; выключать неиспользуемые электроприборы из сети; выходя, не оставлять свет в комнате; закрывать окна при работающем вентиляторе или кондиционере.
Свои знания по теме энергосбережения ученики продемонстрировали на энерговикторине.
С помощью обучающего фильма школьникам разъяснили основные принципы безопасного обращения с электричеством дома и на улице. Напомнили о запрете рыбалки под линиями электропередачи, недопустимости устраивать пикники рядом с энергообъектами, залезать на опоры и трансформаторные подстанции, делать сэлфи рядом с энергооборудование.
Также пятиклассникам показали экипировку энергетиков, с помощью которой они защищают себя от действия электричества в ходе работы, и предложили потренироваться оказывать первую медицинскую помощь на специальном роботе-тренажере.
«Информация представлена сотрудниками „Рязаньэнерго“ в простой и доступной форме — в виде полезных советов и интерактивной викторины. Такие тематические занятия по-настоящему важны для детей, чтобы они задумывались о сохранении природных ресурсов, оценивали свои поступки, были готовы делать мир лучше и чище, а главное, помня о правилах электробезопасности, могли сберечь свое здоровье и жизнь», — отметила учитель Лариса Гаврикова.
Энергетики вручили ученикам сувениры, памятки по электробезопасности и энергосбережению, пригласили поучаствовать в интернет-состязании «Электрознания и призомания», которое продлится до 1 марта 2020 года в девяти регионах операционной ответственности «Россети Центр и Приволжье», призвали вступать в группу «ВКонтакте» «Электропатруль». Здесь, а также на
Напомним, просветительская деятельность среди детей и подростков — часть масштабной работы «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в рамках комплексной программы по профилактике электротравматизма. Акции в поддержку фестиваля #ВместеЯрче регулярно проводятся энергетиками в целях популяризации идеи бережного отношения к энергоресурсам и экологии.
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