«Сбербанк» предложил выгодные условия пенсионерам с ипотекой

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Клиенты «
Отмечается, что график платежей рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода на пенсию сумма платежей по ипотеке снижается.
«Эта возможность позволяет заемщику не ограничивать себя в сумме или сроках кредита. Клиент берет желаемую сумму на комфортный для него срок и рационально распределяет финансовую нагрузку исходя из сроков наступления пенсионного возраста», — подчеркнули специалисты.
Процентная ставка на протяжении всего срока ипотеки остается неизменной.
Пенсионная ступень в ипотеке применяется со всеми государственными и прочими льготами, субсидиями и программами (кроме программы «Военная ипотека»). В 2019 году «пенсионной ступенью» воспользовалось более 30% всех ипотечных заемщиков банка.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
«Ипотечный кредит оформляется на длительный срок, и часто заемщики выплачивают ипотеку уже после выхода на пенсию. Нам важно поддержать такую категорию клиентов. А тот факт, что в текущем году пенсионной ступенью уже воспользовалась примерно 1/3 всех заемщиков, говорит о том, что она, безусловно, востребована», — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».
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