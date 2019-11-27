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12:14, 27 ноября 2019 148
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Рязанский «Консорциум-Экология» организует форум на площадке Торгово-промышленной палаты России

Рязанский «Консорциум-Экология» организует форум на площадке Торгово-промышленной палаты России

Созданная в Рязанской области ассоциация «Консорциум-Экология» проведет в Москве форум «Технологии переработки отходов: региональные возможности». Он состоится 28-29 ноября на площадке Торгово-промышленной палаты России.

Участие в форуме подтвердили крупнейшие производители оборудования для глубокой переработки отходов и системы жилищно-коммунального хозяйства, такие как немецкие «EGGERSMANN», «RIT STEINERT», «EWB Sorting Engineering», российские АО «БОРИСФЕН», НПО «Агростройсервис».

Также участниками станут депутаты Госдумы, представители органов власти из Рязанской области и Правительства Москвы.

Всем присутствующим презентуют проект «Платежная система», разработанный касимовской группой компаний «Виктория».

«Проведение представительного форума — первый шаг к реализации проектов в сфере ЖКХ и глубокой переработки отходов, подготовленных в рамках „Консорциума-Экология“. По его итогам мы рассчитываем получить первые практические результаты, которые будет возможно применить для модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — заявил президент ассоциации «Консорциум-Экология» Александр Сучков.

Первый день работы форума пройдет на базе отеля «Петровский путевой дворец». 29 ноября участники переместятся в Торгово-промышленную палату, где состоится пленарное заседание.


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