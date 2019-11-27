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Фото: Pixabay.com
Рязанку повторно осудят за пьяную езду. Об этом
Женщина села за руль своей машины после распития алкоголя. Ее остановили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, до этого рязанку подвергали административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
На женщину завели уголовное дело по статье 264.1 УК. Ей грозит лишение «прав» на срок до двух лет и 100 часов обязательных работ.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.