Рязанцев пригласили на бизнес-день «Белая пятница продаж»

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Компания «Технология успеха. Консалтинг» пригласила рязанцев на бизнес-день «Белая пятница продаж». Он пройдет в пятницу, 6 декабря.
Участниками четырехчасовой встречи могут стать собственники бизнеса, руководители, маркетологи, менеджеры по продажам.
По словам организаторов, «Белая пятница» — новая ступень развития и новая точка роста бизнеса. Участники узнают о трендах, современных инструментах и технологиях продаж, лайфхаках и нетворкинге, а также получат перспективные деловые знакомства.
Посмотреть программу бесплатного бизнес-дня можно
«Белая пятница продаж» начнется в 11:00 в конференц-зале №2 гостиницы «Ловеч» (площадь Дмитрова, 4).
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