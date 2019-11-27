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10:19, 27 ноября 2019 306

Рязанцев пригласили на бизнес-день «Белая пятница продаж»

Рязанцев пригласили на бизнес-день «Белая пятница продаж»

Компания «Технология успеха. Консалтинг» пригласила рязанцев на бизнес-день «Белая пятница продаж». Он пройдет в пятницу, 6 декабря.

Участниками четырехчасовой встречи могут стать собственники бизнеса, руководители, маркетологи, менеджеры по продажам.

По словам организаторов, «Белая пятница» — новая ступень развития и новая точка роста бизнеса. Участники узнают о трендах, современных инструментах и технологиях продаж, лайфхаках и нетворкинге, а также получат перспективные деловые знакомства.

Посмотреть программу бесплатного бизнес-дня можно здесь, для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться.

«Белая пятница продаж» начнется в 11:00 в конференц-зале №2 гостиницы «Ловеч» (площадь Дмитрова, 4).


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