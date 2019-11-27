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Рязань заняла 72-е место среди российских городов по качеству жизни, такие итоги опубликовал Финансовый университет при Правительстве России.
Всего в список вошли 78 городов с населением 250 тысяч человек.
На рейтинг повлияли следующие параметры: работа служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культура и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местной власти, медицинское обслуживание.
Первое место в данном списке заняла Казань. На втором месте — Грозный, на третьем — Тюмень.
Помимо этого, в десятку лидеров вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.