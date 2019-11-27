Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

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Последняя неделя этого года и первая неделя 2020 года будут двухдневными. Об этом следует из
В последнюю неделю 2019 года россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Начало первой рабочей недели в 2020 году выпадет на четверг, 10 января, и продлится до пятницы, 10 января.
Ранее в Роструде
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.