Названы сроки восстановления авиасообщения с Грузией

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Запрет на авиасообщение с Грузией, введенный из-за антироссийских акций, может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом пишут «
По его словам, авиасообщение планировали восстановить до Нового года, но политический кризис в Грузии, который проходит из-за митингов в Тбилиси, не позволил этого сделать.
Источник отметил, что несмотря на снижение «накала русофобии», ситуация в стране остается небезопасной.
Он пояснил, что перелеты заморозили «в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений».
«Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — добавил он.
Собеседник рассказал, что решение о восстановлении авиасообщения приняли в одностороннем порядке и отменять будут также без консультаций с Тбилиси.
Как заявил спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси будет приветствовать возвращение перелетов.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.