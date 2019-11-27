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16:23, 27 ноября 2019 51
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Названы сроки восстановления авиасообщения с Грузией

Названы сроки восстановления авиасообщения с Грузией

Запрет на авиасообщение с Грузией, введенный из-за антироссийских акций, может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «информированный правительственный источник».

По его словам, авиасообщение планировали восстановить до Нового года, но политический кризис в Грузии, который проходит из-за митингов в Тбилиси, не позволил этого сделать.

Источник отметил, что несмотря на снижение «накала русофобии», ситуация в стране остается небезопасной.

Он пояснил, что перелеты заморозили «в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений».

«Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — добавил он.

Собеседник рассказал, что решение о восстановлении авиасообщения приняли в одностороннем порядке и отменять будут также без консультаций с Тбилиси.

Как заявил спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси будет приветствовать возвращение перелетов.


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