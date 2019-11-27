На концерте в Рязани Дима Билан прочитал стихотворение Есенина

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На концерте в Рязани, прошедшем в областной филармонии во вторник, 26 ноября, Дима Билан прочитал стихотворение Сергея Есенина «Пускай ты выпита другим». Соответствующее видео он опубликовал на своей
Билан прочитал стихотворение перед исполнением песни «Ночной хулиган».
Он поблагодарил рязанцев за очередную встречу и отметил, что каждый раз чувствует себя в Рязани как дома.
Также артист добавил, что концерт в Рязани стал для него заключительным в туре, прошедшем в 2019 году.
«Я закрываю тур и отправляюсь в новый 2020 год с множеством идей и задач ! Год будет насыщенным, друзья ! Вот увидите! Скучать точно будет некогда! Все самое главное впереди! Ведь я прощаюсь с хулиганством», — написал Билан.
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Сегодня прочитал его стихотворение «Пускай ты выпита другим» , перед песней #НочнойХулиган! С большим уважением , #Рязань! Спасибо , что были со мной в этот день ! Уже не первый раз я у вас , спасибо , что каждый раз - как дома !!!! Это был заключительный концерт в этом году , я закрываю тур и отправляюсь в новый 2020 год , с множеством идей и задач ! Год будет насыщенным , друзья ! Вот увидите ! Скучать точно будет некогда ! Все самое главное впереди ! Ведь я прощаюсь с хулиганством🤵🏽😌😉 !!!)) #билан #димабилан #биланперезагрузка ! #сергейесенин!
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