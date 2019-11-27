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9:02, 27 ноября 2019 410
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На концерте в Рязани Дима Билан прочитал стихотворение Есенина

На концерте в Рязани Дима Билан прочитал стихотворение Есенина

На концерте в Рязани, прошедшем в областной филармонии во вторник, 26 ноября, Дима Билан прочитал стихотворение Сергея Есенина «Пускай ты выпита другим». Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Билан прочитал стихотворение перед исполнением песни «Ночной хулиган».

Он поблагодарил рязанцев за очередную встречу и отметил, что каждый раз чувствует себя в Рязани как дома.

Также артист добавил, что концерт в Рязани стал для него заключительным в туре, прошедшем в 2019 году.

«Я закрываю тур и отправляюсь в новый 2020 год с множеством идей и задач ! Год будет насыщенным, друзья ! Вот увидите! Скучать точно будет некогда! Все самое главное впереди! Ведь я прощаюсь с хулиганством», — написал Билан.


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Сегодня прочитал его стихотворение «Пускай ты выпита другим» , перед песней #НочнойХулиган! С большим уважением , #Рязань! Спасибо , что были со мной в этот день ! Уже не первый раз я у вас , спасибо , что каждый раз - как дома !!!! Это был заключительный концерт в этом году , я закрываю тур и отправляюсь в новый 2020 год , с множеством идей и задач ! Год будет насыщенным , друзья ! Вот увидите ! Скучать точно будет некогда ! Все самое главное впереди ! Ведь я прощаюсь с хулиганством🤵🏽😌😉 !!!)) #билан #димабилан #биланперезагрузка ! #сергейесенин!

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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