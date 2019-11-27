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Утром в среду, 27 ноября, на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
В 17:00 воду дадут в доме 38-б (школа №59) по Касимовскому шоссе и на улицах 10-й район и 12-й район в Борках.
Кроме того, до 20:00 воды не будет в домах 69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1 по Михайловскому шоссе.
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