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10:35, 27 ноября 2019 310
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На десяти рязанских улицах отключили холодную воду

На десяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 27 ноября, на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Корнилова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Ушакова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Нахимова, дома 2-а, 2-б, 2-в;
  • улица Гайдара, дом 2-а;
  • улица Черновицкая, дом 32 корпус 2;
  • улица Кутузова (частный сектор).

В 17:00 воду дадут в доме 38-б (школа №59) по Касимовскому шоссе и на улицах 10-й район и 12-й район в Борках.

Кроме того, до 20:00 воды не будет в домах 69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1 по Михайловскому шоссе.


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