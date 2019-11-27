На бывшего воронежского полицейского завели дело взятку в 3,5 млн

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В отношении бывшего оперуполномоченного одного из подразделений воронежского управления МВД завели дело за попытку взять крупную взятку. Об этом сообщила
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).
По предварительным данным, в мае 2019 года 35-летний бывший сотрудник полиции потребовал передать ему 3,5 миллиона от директора коммерческой организации за уменьшение налоговой выплаты по итогам проверки фирмы.
«В действительности бывший сотрудник полиции не имел возможности каким-либо образом повлиять на уменьшение указанной выплаты с организации и не планировал совершать никаких соответствующих действий», — говорится в сообщении.
Директор фирмы согласился передать сумму через знакомого. В ноябре 2019 года посредника задержали на месте преступления при передаче ему оставшейся части суммы — 500 тысяч рублей.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли деньги, допросили свидетелей. Все обстоятельства преступления устанавливаются, расследование продолжается.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.