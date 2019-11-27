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Минздрав спрогнозировал пик гриппа в России в январе, об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова,
В декабре в России ожидается рост заболеваемости гриппом, в конце месяца рост ускорится, а пик придется на январь и начало февраля. Спад заболеваемости ожидается в апреле, добавила Скворцова.
Министр порекомендовала, при появлении симптомов гриппа обращаться к врачу в первые же сутки, чтобы не упустить время для госпитализации.
«Есть формы молниеносного развития тяжелых пневмоний, которые выключают альвеолы, легкие не продыхиваются, их невозможно продышать даже через искусственную вентиляцию легких, для этого используются специальные аппараты, чтобы в обход легких оксигенировать кровь», — объяснила она.
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