Мэрия ищет наследников двух квартир в Рязани

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Горадминистрация ищет наследников двух квартир в Рязани. Объявления о розыске родственников официально опубликовали в среду, 27 ноября.
Половина квартиры №24 в доме №3 на улице Матросова принадлежала умершей в 2012 году Логиновой Ольге Владимировне. Также она была обладателем дачного участка №2 от завода САМ в Голенчине. Еще одним собственником квартиры №142 дома №2 корпус 2 на улице Зубковой был умерший в 2019 году Демин Владимир Сергеевич.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №12. Телефон: 27-49-31.
Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.
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