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Мать годовалой девочки с ДЦП вновь попросила рязанцев помочь в сборе денег на реабилитацию. Об этом она написала в
Как сообщила мать девочки Екатерина, до 9 января осталось собрать 57 тысяч 836 рублей.
Реквизиты, по которым можно перевести деньги: 53 36 69 02 86 31 03 64 (карта Сбербанка, Екатерина Сергеевна К.); 5521 75 26 55 32 52 93 (Альфа-Банк).
Напомним, девочка
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.