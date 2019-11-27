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22:51, 27 ноября 2019 123
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Мать годовалой девочки с ДЦП вновь попросила рязанцев помочь в сборе денег на реабилитацию

Мать годовалой девочки с ДЦП вновь попросила рязанцев помочь в сборе денег на реабилитацию

Мать годовалой девочки с ДЦП вновь попросила рязанцев помочь в сборе денег на реабилитацию. Об этом она написала в группе помощи ребенку «ВКонтакте».

Как сообщила мать девочки Екатерина, до 9 января осталось собрать 57 тысяч 836 рублей.

Реквизиты, по которым можно перевести деньги: 53 36 69 02 86 31 03 64 (карта Сбербанка, Екатерина Сергеевна К.); 5521 75 26 55 32 52 93 (Альфа-Банк).

Напомним, девочка родилась 17 марта 2018 года. Диагноз ей поставили в 11 месяцев.


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