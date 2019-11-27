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Касимовца осудили за покупку «шпионского» гаджета,
В 2018 году касимовец попался на том, что предложил своему знакомому продать ему специальное шпионское устройство, изготовленное в виде цифрового видеорегистратора.
В июле того же года сотрудники УФСБ зафиксировали факт передачи устройства за две тысячи рублей. Мужчину задержали.
За данное преступление он получил один год год и пять месяцев лишения свободы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.