RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за ДТП на Северной окружной образовалась пробка, видео аварии появилось в группе «
На кадрах видно, что два автомобиля столкнулись около тросового ограждения.
«Авария на пешеходном переходе возле пляжа Борки. Северная окружная, левый ряд стоит», — отметили комментаторы.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», движение затруднено от места аварии в сторону центра.
Информация о ДТП уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖительница Воронежа лишилась сбережений в надежде выиграть три миллиона
|
cледующая новость →Воронежца осудят за стрельбу из игрушечного пистолета в шашлычной
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.