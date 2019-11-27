Из-за аварии в воронежской котельной погиб рабочий

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Фото: Pixabay.com
Из-за аварии в воронежской котельной погиб 34-летний рабочий. Об этом
Производственная авария случилась во вторник, 26 ноября, около 17:00 в котельной по адресу: Ботанический переулок, дом №45-а.
Следователи начали проверку. Они назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления причины смерти мужчины.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.