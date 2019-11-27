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Мужчина, который пострадал на ночном пожаре в Касимове, курил в постели. Об этом сообщила
Известно, что касимовец был пьян и уснул с зажженной сигаретой. В 4:34
Как отметили в ведомстве, с начала 2019 года в Рязанской области произошло 88 пожаров из-за неосторожности при курении. В огне погибли 33 человека, еще 9 пострадали.
«В большинстве случаев такие пожары происходят по одинаковой схеме — выпил, закурил, уснул с сигаретой, пожар», — говорится в сообщении.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.