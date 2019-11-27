ГИБДД предупредила рязанцев об опасной наледи на дорогах

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Гоставтоинспекция порекомендовала рязанцам быть внимательными на дорогах из-за изменения погоды и возможного образования наледи. Сообщение распространила пресс-служба регионального управления МВД.
Водителям, которые не сменили летние шины на зимние, порекомендовали поторопиться.
«Движение на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению неконтролируемого заноса и дорожно-транспортному происшествию», — сообщили автоинспекторы.
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