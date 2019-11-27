Фильмы в Wink по 15 рублей. «Черная пятница» от «Ростелекома» продлится два дня

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«Черная пятница» для подписчиков цифровой платформы впечатлений
Во время акции пользователи смогут купить неограниченное количество фильмов и посмотреть их неоднократно в течение 48 часов после оплаты.
«В Wink можно найти кино на любой возраст и интересы: фильмы-лауреаты премии „Оскар“, отечественные ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. По эксклюзивно низкой цене будут доступны нашумевшие хиты 2019 года — „Ford против Ferrari“, „Джокер“, „Оно 2“, „Мстители. Финал“, „Паразиты“, „Алладин“ (2019), „Король Лев“ (2019) и многое другое. Вся коллекция Wink включает более 25 тысяч фильмов и эпизодов сериалов», — рассказали в «Ростелекоме».
Для всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм в приложении, чтобы посмотреть его в офлайн-режиме. Также можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне с сохранением позиции просмотра.
Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.