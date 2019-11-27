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10:24, 27 ноября 2019 38
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Аналитики спрогнозировали цены на бензин с 1 января

Аналитики спрогнозировали цены на бензин с 1 января

В следующем году бензин продолжит дорожать в пределах ожидаемой инфляции, которая составит порядка 4%. Об этом передает Life со ссылкой на Минэнерго.

Как рассказал изданию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, в ближайшие недели продолжится снижение рыночной стоимости топлива. «Правда, ожидать серьёзного падения розничных цен не стоит. АЗС работают на грани своих возможностей и совершенно не могут позволить себе снизить цены», — сказал он.

По его прогнозу, средние цены за АИ-92 окажутся выше 43 рублей за литр к концу года.

Николаев отметил, что серьезных причин для роста цен на нефтяном рынке нет.

Он подчеркнул, что в Минэнерго нет конкретных значений по ценам.

«Там лишь говорится, что при сохранении текущей стабильной ситуации как в России, так и на глобальных рынках подорожание топлива в нашей стране не превысит уровня инфляции», — прокомментировал специалист, добавив, что какой будет инфляция, достоверно никто не знает.

Аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков также отметил, что подорожание будет зависеть от курса рубля. По словам аналитика, валюта может подешеветь, из-за чего к январю 2020 года бензин АИ-95 в среднем по России может стоить 46,5-47 рублей за литр, а в Москве — 47-47,5.


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