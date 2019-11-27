В Рязани пропал 45-летний мужчина

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В Рязани пропал 45-летний Игорь Щинов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 16 ноября.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Одежда: неизвестно.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 88007005452 или 112.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.