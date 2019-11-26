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Фото: Pixabay.com
Жители Пронска пожаловались на лис у мусорных контейнеров. Об этом сообщает издательство «
Регулярно лис у мусора замечают жители дома № 12 на улице Есенина. У мужчины, чей дом находится на улице Старо-Стрелецкой, хищники утащили пять кур и петуха.
Охотовед Пронского района Сергей Чернухин пояснил, что в поселке стрелять нельзя, отловом животных занимается только специализированная организация.
«Возможно, зимой охотникам разрешат их отстрел на снегоходах, — пояснил он. — Это называется регулированием численности лисиц».
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.