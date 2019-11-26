Жительница Касимовского района отметила столетие

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Фото: Издательство «Пресса»
22 ноября жительница касимовского поселка Елатьма Матрена Чеснокова отметила столетие. Об этом сообщает издательство «
Во время Великой Отечественной войны женщина руководила районным отделом социального обеспечения.
«В первые дни войны на фронт оправляли в день по несколько сотен человек, а моя задача была собрать для их семей в трехдневный срок документы и оформить детские пособия», — рассказала Матрена Чеснокова.
По ее словам, на троих и более детей полагалось 75 рублей, на двоих — 50 рублей. Детских пособий одному ребенку не давали.
В 1942 году Чеснокова вышла замуж. Она родила троих детей, долгое время работала в райкоме комсомола и партии.
У пенсионерки есть правнуки и двухгодовалых праправнук. Последние десять лет она живет вместе с внучкой и ее мужем.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.