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13:38, 26 ноября 2019 224
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Жительница Касимовского района отметила столетие

Жительница Касимовского района отметила столетие

Фото: Издательство «Пресса»

22 ноября жительница касимовского поселка Елатьма Матрена Чеснокова отметила столетие. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во время Великой Отечественной войны женщина руководила районным отделом социального обеспечения.

«В первые дни войны на фронт оправляли в день по несколько сотен человек, а моя задача была собрать для их семей в трехдневный срок документы и оформить детские пособия», — рассказала Матрена Чеснокова.

По ее словам, на троих и более детей полагалось 75 рублей, на двоих — 50 рублей. Детских пособий одному ребенку не давали.

В 1942 году Чеснокова вышла замуж. Она родила троих детей, долгое время работала в райкоме комсомола и партии.

У пенсионерки есть правнуки и двухгодовалых праправнук. Последние десять лет она живет вместе с внучкой и ее мужем.


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