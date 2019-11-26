Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:30, 26 ноября 2019 326
 0    0

За неделю в Рязани заделали ямы на 12 участках 1

За неделю в Рязани заделали ямы на 12 участках

Фото: Администрация Рязани

С 18 по 25 ноября в Рязани заделали ямы на 12 участках улиц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Общая площадь ремонта составила около 790 квадратных метров. Работы выполнили на улицах Тимакова, Юннатов, Татарская, 2-я Линия, Интернациональной (в районе ТЦ «КИТ»), Разина, Семчинской, проезде Светлом, проезде Яблочкова, проезде от дома №25 по улице Зубковой до дома №36 по улице Новоселов, поселке Карцево, поселке Борки.

Ремонт продолжат.

Всего с начала года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории Рязани провели на 198 улицах.

Общая площадь ремонта составила более 39 тысяч квадратных метров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки

Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки 4

Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 858
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
10:27, 20 ноября 2019 5 993
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 513
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
17:34, 23 ноября 2019 3 405
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
13:58, 22 ноября 2019 985
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум