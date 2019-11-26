За неделю в Рязани заделали ямы на 12 участках

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Фото: Администрация Рязани
С 18 по 25 ноября в Рязани заделали ямы на 12 участках улиц. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила около 790 квадратных метров. Работы выполнили на улицах Тимакова, Юннатов, Татарская, 2-я Линия, Интернациональной (в районе ТЦ «КИТ»), Разина, Семчинской, проезде Светлом, проезде Яблочкова, проезде от дома №25 по улице Зубковой до дома №36 по улице Новоселов, поселке Карцево, поселке Борки.
Ремонт продолжат.
Всего с начала года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории Рязани провели на 198 улицах.
Общая площадь ремонта составила более 39 тысяч квадратных метров.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.