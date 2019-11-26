Воронежцы сняли юмористический ролик о пробках в городе

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На канале «Прочие, не те» на YouTube появилось
Проезд по виадуку и под ним запретили в ночь на 30 октября.
Из-за этого утром и вечером на главных улицах возникают крупные пробки. В ролике проблему описали глазами водителей, которые, стоя в заторах, играют в шахматы, делают селфи, задерживают грабителей и рожают детей.
По словам чиновников, ремонт продлится год.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.