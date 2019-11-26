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Фото: Pixabay.com
Воронежца оштрафовали на сто тысяч за оскорбление судей. Об этом
В июне 66-летний мужчина на заседании Арбитражного апелляционного суда №19 «публично в неприличной, циничной форме» оскорбил трех судей. Отмечается, что его слова «дезорганизовали нормальную деятельность суда».
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 297 УК («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судей, участвовавших в отправлении правосудия») и оштрафовали на сто тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.