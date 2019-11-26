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16:10, 26 ноября 2019 162
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Владимирским спортсменкам вручили награды заксобрания 1

Владимирским спортсменкам вручили награды заксобрания

На ноябрьском заседании законодательного собрания Владимирской области чествовали двух спортсменок — самбистку Анастасию Хомячкову и шахматистку Диану Преображенскую. Спикер регионального парламента Владимир Киселев от имени депутатов поздравил их с высокими спортивными достижениями и вручил почетные грамоты.

Анастасия Хомячкова выиграла золотую медаль в весовой категории 72 кг на чемпионате мира по самбо в Южной Корее. Девушка завоевала статус чемпионки мира, обойдя соперниц из Франции, Южной Кореи, Украины и Грузии.

Анастасия — уроженка Юрьев-Польского. Она воспитанница Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Чичваркина. Подготовил спортсменку к победе тренер Юрий Сенюков, ему также вручили почетную грамоту.

Второклассница Диана Преображенская стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, одержав победу на состязаниях в Минске в августе этого года. За плечами восьмилетней спортсменки также титулы вице-чемпионки России и Европы.

Недавно Диана в очередной раз доказала мастерство, победив на XII Кубке Александры Костенюк по быстрым шахматам, который в ноябре прошел в Москве. Тренируют девочку Виталий Марьюшкин и Алексей Мишин.


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