В Воронежской области задержали трех «рыбаков», распространявших синтетику

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронежской области задержали трех местных жителей в возрасте от 18 до 37 лет, подозреваемых в сбыте «синтетики» через «закладки». Об этом сообщила
Злоумышленники просили знакомых отвезти их на рыбалку на разных автомобилях. Мужчины забрасывали удочки, затем оборудовали тайники с наркотиками на берегу водоемов. Они фотографировали и передавали координаты тайников соучастникам через мессенджеры.
Полиция поймала 37-летнего и 32-летнего мужчин во время оборудования ими тайников, в которых находился метилэфедрон.
Затем оперативники задержали 18-летнего сына одного из подозреваемых с несколькими свертками «синтетики» весом до 1,5 грамма, которые он хотел разложить по тайникам.
Во время обыска полицейские нашли и изъяли электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны и упаковочные материалы.
Подозреваемые дали признательные показания в отделе МВД. Мужчин заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ.
Максимальный срок по статье достигает 15 лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВладимирским спортсменкам вручили награды заксобрания
|
cледующая новость →Около здания рязанского минсельхоза загорелась «Ауди»
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.