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15:52, 26 ноября 2019 105
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В Воронежской области задержали трех «рыбаков», распространявших синтетику

В Воронежской области задержали трех «рыбаков», распространявших синтетику

В Воронежской области задержали трех местных жителей в возрасте от 18 до 37 лет, подозреваемых в сбыте «синтетики» через «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники просили знакомых отвезти их на рыбалку на разных автомобилях. Мужчины забрасывали удочки, затем оборудовали тайники с наркотиками на берегу водоемов. Они фотографировали и передавали координаты тайников соучастникам через мессенджеры.

Полиция поймала 37-летнего и 32-летнего мужчин во время оборудования ими тайников, в которых находился метилэфедрон.

Затем оперативники задержали 18-летнего сына одного из подозреваемых с несколькими свертками «синтетики» весом до 1,5 грамма, которые он хотел разложить по тайникам.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны и упаковочные материалы.

Подозреваемые дали признательные показания в отделе МВД. Мужчин заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ.

Максимальный срок по статье достигает 15 лет.


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