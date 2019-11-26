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11:42, 26 ноября 2019 94
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В Воронежской области пешехода дважды переехали машины

В Воронежской области пешехода дважды переехали машины

Во вторник, 26 ноября, на 599 км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе сбили мужчину, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель Citroen Jumper наехал на мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

От удара пешеход упал на проезжую часть. После чего его переехал Cadillac Escalade под управлением 35-летнего жителя Краснодарского края.

В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм.

Полицейские начали проверку.


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