В Воронежской области пешехода дважды переехали машины

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Во вторник, 26 ноября, на 599 км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе сбили мужчину, сообщила
По предварительным данным, водитель Citroen Jumper наехал на мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.
От удара пешеход упал на проезжую часть. После чего его переехал Cadillac Escalade под управлением 35-летнего жителя Краснодарского края.
В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм.
Полицейские начали проверку.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.