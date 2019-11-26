В Воронежской области начнут выплачивать 200 тысяч при рождении второго ребенка

Воронежская облдума одобрила дополнительную меру соцподдержки для семей с детьми, сообщила пресс-служба облдумы.

Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступит в силу с 1 декабря 2019.

Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан внесли на 49 заседании областного парламента 25 ноября.

«Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства — важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми. Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме», — подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Он добавил, что на вводимую единовременную выплату при рождении второго ребенка на период до 2022 года из регионального бюджета выделят почти 1,3 млрд рублей, из них в 2019 году — 20 млн рублей, в 2020 году — 444 млн рублей.

Планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах по 2050 человек.

Как отметила председатель комитета облдумы по труду и соцзащите населения Людмила Ипполитова, решение об одобрении новой меры соцподдержки приняли, в том числе на основании статистических данных и масштабных исследований, предоставленных на рассмотрение депутатского корпуса профильными департаментами правительства области.

Она подчеркнула, что данная мера направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности.

«Отмечу, что законодательные акты региона в социальной сфере — „живые“ документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка», — заявил спикер облпарламента.

Для оформления выплаты жителям Воронежской области необходимо будет обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или в один из филиалов МФЦ.