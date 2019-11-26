В Воронеже на улице нашли тело студента

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В понедельник, 25 ноября, около дома № 69-в по улице Минская в Воронеже нашли тело 20-летнего юноши, сообщили в региональном
По подозрению в убийстве задержали 19-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что студенты пссорились. Подозреваемый несколько раз ударил своего оппонента ножом. От полученных травм тот скончался на месте.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для воронежца.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.