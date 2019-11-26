В Воронеже и области открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций

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В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря в управлении Роспотребнадзора открыли «горячую линию» по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ-инфекций,
Специалисты будут вести консультации по телефону с 25 ноября по 1 декабря.
Местные жители смогут получить информацию по безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, а также о возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Бесплатный телефон горячей линии 8-800-700-92-84.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.