В среду на Михайловском шоссе отключат воду

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Фото: Pixabay.com
В среду, 27 ноября, на Михайловском шоссе отключат холодную воду. Об этом
С 9:30 до 20:00 рабочие будут ремонтировать водопровод.
Из-за этого без воды останутся жители домов №№69а, 69 корпус 1, 69 корпус2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.